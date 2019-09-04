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VakıfBank ihtiyaç kredi faiz oranını tekrar düşürdü

04.09.2019 - 12:19
VakıfBank ihtiyaç kredi faiz oranını tekrar düşürdü | Ekonomi Haberleri

VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime giderek, faiz oranını maaş müşterileri için yüzde 1,45'e, diğer müşterileri için yüzde 1,55'e düşürdü.

VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime gitti. Geçen günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti.

Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,49'dan yüzde 1,45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,59’dan yüzde 1,55’e indirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Merkez Bankasının politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilere yansıtmaya devam ettiklerini belirtti.

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Bu kapsamda ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne alarak bu kampanyayı planladıklarını ifade eden Üstünsalih, "Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. 


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