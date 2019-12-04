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VakıfBank: Hazine'ye hisse devri sermaye yapımızın güçlendirilmesini amaçlıyor

04.12.2019 - 12:11
VakıfBank: Hazine'ye hisse devri sermaye yapımızın güçlendirilmesini amaçlıyor | Ekonomi Haberleri

VakıfBank'tan, bankanın yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nca (VakıfBank) yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine'ye devrine ilişkin sürecin Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle başladığı anımsatıldı.

Devir işlemiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün asli faaliyetlerini daha etkin yerine getirebilmesi için belirli ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olması ve bankanın sermaye yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, söz konusu husus dışında başkaca bir amaç taşımamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hisse devir işlemi sonucunda bankanın kamu sermayeli banka statüsü, stratejisi, iş modeli ve insan kaynakları yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Daha da güçlenen sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin öncü bankalarından biri olan bankamız, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracak, tüm paydaşlarına hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmayı sürdürecektir. Bankamız, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, katma değer oluşturan, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya ve toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir."

DEVİR İŞLEMLERİ BİR HAFTA İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Bu arada VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, bankanın A ve B grubu olmak üzere toplam yüzde 58,51'lik hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin işlemlerin Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği 3 Aralık'tan itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacağı bildirilmişti.

Devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı aktarılan açıklamada, borsada işlem gören D grubu yüzde 25,22'lik hisselerle ilgili ise herhangi bir değişiklik olmayacağı vurgulanmıştı.


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