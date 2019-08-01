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Vakıfbank da kredi faizlerini indirdi

01.08.2019 - 13:15 | Son Güncelleme :
Vakıfbank da kredi faizlerini indirdi | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası'nın başlattığı faiz indirimi kampanyasına Vakıfbank da katıldı. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a düşürdü.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilerine yansıttı. Bu kapsamda banka, yarından itibaren geçerli olmak üzere, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

VakıfBank ayrıca, kampanyaya katılan firmaların konut projelerinden ev satın almak isteyen bireysel müşteriler için faiz oranını 180 aya kadar aylık yüzde 0,79 olarak belirledi.

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Daha önce yüzde 1,78 düzeyinde bulunan tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren VakıfBank, 90 bin liraya kadar azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

"EKONOMİDEKİ OLUMLU HAVAYI MÜŞTERİLERİMİZE DERHAL YANSITIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, milli ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte TCMB'nin politika faizinde 425 baz puanlık indirime gitmesinin, bankaların borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü vurguladı.

Uluslararası piyasalardan da Türkiye'ye kaynak akışında önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Üstünsalih, "Bunun neticesinde biz de hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarımızı güncelleyerek müşterilerimizin de bu olumlu havadan derhal faydalanmalarını temin ettik. Merkez Bankası'nın kararından önce de kredi faiz oranlarımız sektör ortalamasından daha düşük bir konumdaydı. Güncel oranlarımızla da bu yaklaşımı sürdürüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Üstünsalih, yakın geçmişte kullandırılmaya başlanan enflasyona endeksli konut kredisiyle de müşterilerine avantajlı ürünler sunduklarını anımsattı.

VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmanın, öncelikleri arasında ilk sırada bulunduğunu aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti: "Kamu bankaları olarak zor dönemlerde sergilediğimiz güçlü duruşu sürdürüyoruz. Karlılığımızı ikinci plana bırakarak milli ekonomimizin yanındaki güç olduk, olmaya da devam edeceğiz. VakıfBank olarak sadece bireysel kredilerde değil KOBİ ve ticari segmentte de müşterilerimiz lehine en iyi şartları sunmayı sürdürüyoruz. Devletimizin politikaları neticesinde ekonomimizdeki hedeflere birer birer ulaşılırken biz de üzerimize düşeni yerine getirme gayretindeyiz. Bu dönemde uluslararası fonların ülkemize olan ilgisi yeniden artmış durumda. Biz de gerek kendi kaynaklarımızla gerekse yurt dışından temin edeceğimiz fonlarla reel ekonominin ve hane halkının yanındaki güç olmaya devam edeceğiz." 


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