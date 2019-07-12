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Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı

12.07.2019 - 10:22
Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı | Ekonomi Haberleri

Vakıf Katılım, Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, 310 milyon TL tutarında, 77 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'ın açıklamasına göre, vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren banka, yatırımcıların ihtiyacı olan finansal kaynağa rahatlıkla ulaşabilmeleri için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Banka, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 310 milyon TL tutarında, 77 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Şu anda tedavülde 1,7 milyar liralık kira sertifikası bulunan Vakıf Katılım, son 24 ayda 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı tamamladı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin gelişimi için her şeyden önce yatırımcının önünü açmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kulandı: "Çünkü bir ülkede yatırım varsa istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsedilebilir. Vakıf Katılım olarak bu noktada kurulduğumuz andan itibaren sektörümüzün en önemli enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları yoluyla yatırımcılarımıza gerekli desteği vermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve bize ihtiyaç duyan yatırımcılarımızın yanında olmak için büyük bir gayretle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." 

2 YILDA 10,9 MİLYAR LİRALIK KİRA SERTİFİKASI İHRACI

Göktaş, gerçekleştirdikleri 310 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracının hem Vakıf Katılım'a hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, Vakıf Varlık Kiralama ve Katılım Varlık Kiralama üzerinden son 2 yılda 55 tertip halinde yaklaşık 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

"Kira sertifikası alanında 2017'nin ikinci yarısı itibarıyla başladığımız çalışmalarla iştirakimiz Vakıf Varlık Kiralama üzerinden son 24 ayda 48 ihraçla yaklaşık 9,9 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirdik." ifadesini kullanan Göktaş, şunları ifade etti:

"Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama üzerinden yaptığımız 7 ihraçla da yaklaşık 903 milyon liralık ihraçla özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Yine Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 2019 içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayını aldık. Önümüzdeki dönemde leasing, enerji ve benzeri sektörlerde yeni kira sertifikası ihraçları planlıyoruz. Kaynaklarımızı çeşitlendirmeye, ülkemizin güçlü geleceğine katma değer yaratacak her faaliyetin yanından olmaya ve reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz." 


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