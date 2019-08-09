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Vakıf Katılım’dan kira sertifikası ihracı

09.08.2019 - 10:38
Vakıf Katılım’dan kira sertifikası ihracı | Ekonomi Haberleri

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 450 milyon TL tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirirken yoğun ilgiyle karşılaştı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 1 Ağustos 2019’da 450 milyon TL tutarında, 70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım böylelikle sene başından bu yana toplam 4,7 milyar TL’lik fon sağlamış oldu.

“İHRACIMIZ BEKLENTİMİZİN 1,5 KAT ÜZERİNDE TALEP GÖRDÜ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, katılım bankacılığı sektörünün güçlenerek büyümesini sürdürmesi için daha fazla yatırımcıyı sistem içerisine dahil etmeleri gerektiğini belirterek, "Ancak bu şekilde fonlama kaynaklarını çeşitlendirebilir ve finansman desteği sunduğumuz kişi sayısını artırabiliriz. Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden beri sektörümüzü büyütmek yönünde belirlediğimiz misyonumuzu, bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımızla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Son olarak 1 Ağustos tarihinde 450 milyon TL tutarında bir ihraç gerçekleştirdiklerini anımsatan Göktaş, “İhracımız beklentimizin tam 1,5 kat üzerinde talep gördü. Bu ilgi karşısında oldukça mutlu olduk. 2019 yılındaki 20 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan şu an toplamda yaklaşık 4,7 milyar TL’lik fon sağlamış bulunuyoruz. Tedavülde de yaklaşık 1,9 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“HEM VAKIF KATILIM’IN HEM DE KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN HEDEFLERİ BÜYÜK"

Göktaş, hem Vakıf Katılım’ın hem de katılım bankacılığının hedeflerinin büyük olduğuna dikkat çekerek, Vakıf Katılım olarak son 2 yıl içerisinde 58 tertip halinde yaklaşık 11,6 milyar TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık. 2017 yılı ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımız sayesinde son 2 yıl içerisinde Vakıf Varlık Kiralama iştiraki üzerinden gerçekleştirdikleri 51 ihraç neticesinde yaklaşık 10,7 milyar TL’ye ulaştıklarını bildirdi.

Bununla birlikte bir yandan Vakıf Katılım'ın fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştiraki üzerinden yaptıkları 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile de özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettiklerini aktaran Göktaş, ayrıca, 2019 yılı içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracını gerçekleştirebilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayı temin ettiklerini kaydetti.

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYA YÖNELİK PROJELERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Göktaş, gelecek dönemde, bireysel ve KOBİ müşteri sayılarını daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazelerini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırmak istediklerini belirterek, şunları ifade etti:

“Tabana yayılmak istiyoruz. Sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edeceğimiz 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz. Bunun yanında, devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam edeceğiz.” 


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