Vakıf Katılım’dan ekonomiye 16.4 milyar TL destek

Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 20 büyüyerek 17,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2018 yılı ilk yarısında 123,7 milyon TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, 2018 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım, 2018’in ikinci çeyreğinde 13,1 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 16.4 milyar TL finansman desteği sağladı. Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla istikrarlı büyümesini sürdüren Vakıf Katılım, net karını 123,7 milyon TL’ye çıkardı. Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 34’lük bir büyüme sergiledi ve 2018 yılı ikinci çeyreğinde 17,7 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefleyen Vakıf Katılım, bu dönemde şube sayısını 77’ye çıkararak coğrafi olarak ülkenin önemli bir kısmını kapsar hale geldi.

“HEDEFİMİZ 2023’DE SEKTÖR LİDERİ OLMAK”

2018 ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, büyük bir titizlikle ve gayretle yürüttükleri çalışmalar neticesinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyledi. 2023’te sektör lideri olma yolunda emin adımlarla yol aldıklarını dile getiren Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Vakıf Katılım olarak aktif büyüklükte 2017 yıl sonuna göre yüzde 20’lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı ikinci çeyreğinde 17,7 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla, öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk. Bu doğrultuda 2018 yılı ikinci çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız (nakdi + finansal kiralama + gayri nakdi) 16,4 milyar TL, topladığımız fonlar da 13,1 milyar TL oldu.

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek, 2018 yılı ikinci çeyreğinde 123,7 milyon TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 12,17 olarak kaydedildi.

Sergilediğimiz başarılı performans doğrultusunda şube ağımızı da hızla genişletmeye devam ediyoruz. Bu dönemde, 77 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 100 şube ve yaklaşık 1200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz.”

“GÜNEYDOĞU EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNE YILLIK 100 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumak amacıyla kurduğu Tarım Kredi Birlik A.Ş. ile, Haziran ayında yeni bir proje ortaklığını hayata geçirdiklerine dikkat çeken Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “50 milyon TL işletme sermayesiyle kar zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan projemiz, Adıyaman’ın Kahta İlçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde var olan badem ve fıstık işleme fabrikasının ürünlerinin, ihracat kriterlerine uygun olmasını sağlayacak. Bu çalışmayla Güneydoğu ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak olmaktan dolayı mutluyuz.”

"641 MİLYON TL KGF TEMİNATLI FON, 95 MİLYON TL NEFES KREDİSİ KULLANDIRIMI YAPTIK"

2018 yılında KGF, Nefes ve benzeri kamu projelerinde yer alarak ülke ekonomisine ve KOBİ’lere destek olmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, “2018 yılının başından şu ana kadar 914 müşterimize 641 Milyon TL KGF teminatlı fon, 2018 yılı Nisan ayında imzalanan Nefes Kredisi protokolü ile de 577 müşterimize 95 Milyon TL Nefes Kredisi kullandırımı yaptık.

Yılın geri kalanında da kullandırımlarımıza devam ederek, geçen yıla oranla daha fazla bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz“ dedi.

“TEKNOLOJİYE SENE SONUNA KADAR TOPLAM 30 MİLYON TL YATIRIM PLANLIYORUZ”

Finans dünyasının en genç katılım bankası olarak kuruluş aşamasında “Teknoloji İle Büyüme” vizyonu doğrultusunda stratejilerini oluşturduklarını belirten Göktaş, “Dünyanın dijital alanda devrimler ve yepyeni teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde, yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak sektöre giriş yaptık. Tüm alt yapımızı oluşturduktan sonra hızlı büyüme ile beraber ikinci yılımızı doldurduğumuzda yeni ve daha büyük bir veri merkezi kurup, tüm sistemlerimizi bu merkeze sıfır kesintiyle başarılı bir şekilde taşıdık. Sürekli ve hızlı bir şekilde teknolojik altyapımızı güçlendirmeye, finans alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip edip sistemlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda teknoloji alanında 2018 yılının ilk 6 ayında 12 Milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar da, toplamda 30 Milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“KİRA SERTİFİKASI İHRACINDA SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLDUK”

Vakıf Katılım’ın sektörü ve ülke ekonomisini daha da büyütmek için büyük bir gayret ortaya koyduğunu ifade eden Göktaş; “Hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, yeni ürün ve hizmetlerle katılım bankacılığı sistemini çok daha geniş kitlelerle tanıştırmak amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde, 2018 yılının 7 aylık döneminde gerçekleştirdiğimiz 18 ihraçla yaklaşık 3 milyar TL'lik bir hacme ulaştık ve bu alanda sektörün en önemli oyuncularından biri olduğumuzu ortaya koyduk. Geçmiş senelerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve insanımız için çalışmaya, tüm kaynaklarımızı daha güçlü bir Türkiye için kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.

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