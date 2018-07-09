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Vakıf Katılım’dan 500 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

09.07.2018 - 15:31
Vakıf Katılım’dan 500 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 500 milyon TL tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 500 milyon TL tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığını, konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin daha fazla hayatımıza girdiğini görüyoruz.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olan bu durum, aynı zamanda ekonomimizin giderek güçlenmesinin de önemli bir göstergesi.

Vakıf Katılım olarak bizler de, kurulduğumuz günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz.

bu vizyon doğrultusunda 500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık. Son 1 yıl içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3.2 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1.2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.

Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

''2018 MAYIS SONUNDA 16.21 MİLYAR TL'LİK AKTİF BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK''

2018 Mayıs sonu finans verilerini de paylaşan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “2018 Mayıs ayı sonu itibariyle 16.21 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk.

Mayıs ayı sonunda kullandırdığımız fonlarımız 15.69 milyar TL, topladığımız fonlar da 11.79 milyar TL oldu. 2018’in ilk çeyreğinde öz kaynaklarımız 1.19 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu süreçte bir yandan finansal hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayretle çalışırken bir yandan da şubeleşme çalışmalarına kaldığımız yerden devam ettik. Şu anda 34 şehirde bulunan toplam 75 şubemizle bireysel müşterilerimizin ve KOBİ’lerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara desteklerimizi sürdürüyoruz.”


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