"Vakaların hızlı artışı ekonomiye zarar verebilir"

New York Fed Başkanı Williams, "Koronavirüs vakalarının hızlı artışı ekonomiye zarar verebilir" şeklinde değerlendirdi.

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin tecrit önlemleriyle kıyaslandığında koronavirüs enfeksiyonlarının hızlı artışından daha fazla etkilendiğini ve vakalardaki yükselişin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini söyledi. Williams, dün yaptığı açıklamada "Eğer COVID-19 süratle yayılmaya devam ederse, ekonomiye zarar verecek" dedi.

Potansiyel aşıların geliştirilmesiyle ilgili olumlu haberlerin beklentilerden daha güçlü toparlanan ekonomi için iyi olduğunu belirten Williams, "Genel olarak biraz daha iyimser hissediyorum" dedi.

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Fakat Williams ekonominin pandemiden tam anlamıyla toparlanması için birkaç yılın gerekebileceğini ifade ederek, "Hâlâ ciddi bir resesyondayız" dedi.

ABD'deki işsizlik oranı pandeminin tavan yaptığı ve işletmelerin kapatıldığı ilkbaharda %14.7'ye çıktıktan sonra Ekim ayında %6.9'a düştü. Ancak ekonomi Şubat ayına göre 10 milyon daha az kişiyi istihdam ediyor.

Williams, hanehalklarını ve küçük işletmeleri destekleyen devlet yardımlarının sona ermesinin toparlanmayı yavaşlatabileceğini belirterek, insanların harcayacak yeterli paralarının olmayacağını ifade etti.

Williams, ayrıca Fed'in ekonomiyi tekrar tam gücüne kavuşturmak için elindeki tüm araçları kullanacağını sözlerine ekledi.

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