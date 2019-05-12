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Vadeli ticaretin payı azalıyor

12.05.2019 - 10:56 | Son Güncelleme :
Vadeli ticaretin payı azalıyor | Ekonomi Haberleri

Ekonomideki sürece rağmen alacak sigortası tazminat ödemeleri beklentilerin çok altında kaldı. Alacak sigortası şirketi Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, KOBİ’lerin ticareti peşin yapmayı tercih ettiklerini, vade durumunda ise 120 günün 90 güne gerilediğini ve daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

Hürriyet gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; dünyada ve Türki-ye’de alacak sigorta-sı hizmeti veren Euler Hermes’in Türkiye CEO’su Özlem Özüner, son dönemde ekonomide yaşananların ticarette vadeleri azalttığını söyledi. Özüner, vadeli ticaret cirosu üzerinden alacak sigortası yaptıklarını ve bu yıl istisnasız her sektörün vadeli ticaret cirosunu yüzde 36-46 azalttığını dile getirerek “Vadeli ticaret için cirolar daralıyor. Daha peşine dönecek şirketler. Türkiye’de zaten vadeler çok uzundu. 120 günlerde ortalama vade konuşuyorduk, sağlıklı değildi. Şimdi 90 güne indi ve şirketler daha iyi nakit akışı sağlıyorlar” dedi.

BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ

Ekonomideki gelişmelerin ticarete etkisi üzerine sorularımızı yanıtlayan Özüner, dünya ticaretinde de yavaşlama sinyallerinin olduğunu vurguladı. Euler Hermes olarak dünya ticareti büyümesinin yüzde 3.8’den yüzde 3.6’ya gerileyeceğini düşündüklerini belirterek, şunları söyledi: “Yine de çok büyük bir düşüş yok. Ticaret savaşları, korumacılık kanunları çok büyük etki yapmıyor dünya ticaret hacmine. Global büyüme beklentimizi ise yüzde 3.1’den yüzde 3’e indirdik. Biraz Avrupa’nın beklenenden daha yavaş ihracat performansı göstermesi nedeniyle. Tüm bunlar birbirlerini etkiliyor. İhracat yoğun, ihracata bağımlı ülkelerin daha kırılganlık göstermesini bekliyoruz.”

Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi, özel bankalarda sermaye artırımları ile yapılandırmaların önemli olduğunu kaydeden Özüner, “Türkiye’de ekonomide dalgalanmaların yaşandığı geçen yıl ödediğimiz tazminat rakamları beklediğimiz kadar büyük değil” dedi. KOBİ ağırlıklı alacak sigortası yaptıklarını ve KOBİ’lerin bir şekilde tutunduğunu dile getiren Özüner, şöyle konuştu: “Herkes kendi önlemini aldı. Mesela cirosunu küçültme önlemini aldı. Biz ciro üzerinden sigorta yapıyoruz beklentilerini soruyoruz. 2019 için istisnasız her sektör yüzde 36-46 küçülecek diyor. Bu elbette sigortalanabilir yani vadeli ticaretten gelecek kısım. Toplam ciro o kadar düşmeyebilir. Bu demek oluyor ki ticaretin vadesi kısalacak ve KOBİ’ler peşine dönecek. Türkiye’de zaten vadeler çok uzundu, 120 günlerde idi ve bu sağlıklı değildi. Mal satıyorsunuz 120 gün sonra almak çok uzun. Sigorta vadesi bile 180 gün zaten. Vadeler 90 güne indi. Şirketler daha iyi nakit akışı sağlıyor.”

Özümer, KOBİ’lerin alacak sigortasında bilinçlendiğini son dönemde taleplere yetişemediklerini belirterek bunun ticaret için çok sağlıklı olduğunu kaydetti. 

MAKARNACI AFRİKA’YI İTALYAN’DAN ALDI

ÖZÜNER, ihracatta çok büyük umut olduğunu ve ihracatçıların pazar gelişimini çok doğru yaptıklarını dile getirerek şu örnekleri verdi: ”Türkiye’deki kurun seviyesi çok rekabetçi. Avrupa’da Çin şirketlerinin agresif alım politikası nedeniyle başta metal ve kimya olmak üzere şirketlerde konsolidasyon başladı. Bu da Türkiye gibi küçük sipariş sevkiyatı yapabilen ülkelere büyük avantaj sağlıyor. Bir de sigortalı satışta küçük şirketler çok hızlı büyüyebiliyor. Bir müşterimiz Afrika’ya girmek için bizimle çalıştı. Makarna satışı yapan bu şirket kısa bir süre içinde İtalyan firmalarının Afrika pazarından çıkmasına neden oldu. Bizim şirketlerimizin ihracatta büyük avantajları var.”


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