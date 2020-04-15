"V şeklinde toparlanma beklemiyorum"
San Francisco Fed Başkanı Daly, "Koronavirüs krizinden 'V' şeklinde toparlanma beklemiyorum" açıklamasında bulundu.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Wall Street Journal (WSJ) ile söyleşisinde şu açıklamalarda bulundu:
*Korona virüs krizinden sonra 'V' şeklinde bir toparlanma beklemiyorum, 2020 boyunca çeyreklik bazda büyümenin negatif olmasını bekliyorum
*2021 yılında pozitif büyümeye kademeli bir dönüş öngörüyorum
*Çift yönlü hedeflerimize ulaşma konusunda hala iyimserim ancak bu biraz zaman alacak
*Fed faizleri kriz geçtikten sonraya kadar en düşük seviyelerde tutmaya kararlı
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