"V şeklinde toparlanma beklemiyorum"

*Fed faizleri kriz geçtikten sonraya kadar en düşük seviyelerde tutmaya kararlı

*Çift yönlü hedeflerimize ulaşma konusunda hala iyimserim ancak bu biraz zaman alacak

*2021 yılında pozitif büyümeye kademeli bir dönüş öngörüyorum

*Korona virüs krizinden sonra 'V' şeklinde bir toparlanma beklemiyorum, 2020 boyunca çeyreklik bazda büyümenin negatif olmasını bekliyorum

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Wall Street Journal (WSJ) ile söyleşisinde şu açıklamalarda bulundu:

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