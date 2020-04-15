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"V şeklinde toparlanma beklemiyorum"

15.04.2020 - 15:01 | Son Güncelleme :
"V şeklinde toparlanma beklemiyorum" | Ekonomi Haberleri

San Francisco Fed Başkanı Daly, "Koronavirüs krizinden 'V' şeklinde toparlanma beklemiyorum" açıklamasında bulundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Wall Street Journal (WSJ) ile söyleşisinde şu açıklamalarda bulundu:

*Korona virüs krizinden sonra 'V' şeklinde bir toparlanma beklemiyorum, 2020 boyunca çeyreklik bazda büyümenin negatif olmasını bekliyorum

*2021 yılında pozitif büyümeye kademeli bir dönüş öngörüyorum

*Çift yönlü hedeflerimize ulaşma konusunda hala iyimserim ancak bu biraz zaman alacak

*Fed faizleri kriz geçtikten sonraya kadar en düşük seviyelerde tutmaya kararlı


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