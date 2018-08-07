UniCredit'in CFO'su, "Yapı Kredi çok iyi bir banka, "uzun vade için Türkiye'deyiz" açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi'nin ana ortaklarından İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'in CFO'su Yapı Kredi'nin çok iyi bir banka olduğunu ve "uzun vade için Türkiye'de olduklarını" belirtti.

UNICREDIT'İN KÂRI YÜZDE 13 GERİLEDİ

UniCredit yüksek giderler ve karşılıklar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 13.3 düşüşle 1.02 milyar euro net kâr etti. Reuters'da yer alan habere göre; analistler bilançosunu bu sabah açıklayan UniCredit'in ikinci çeyrekte 975 milyon euro net kâr açıklamasını bekliyorlardı.

UniCredit ayrıca ikinci çeyrekte 4.9 milyar euro gelir, 2.7 milyar euro ise net faiz geliri açıkladı.

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