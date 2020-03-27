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"Üretimi durdurmanın haftalık maliyeti 2 milyar Euro"

27.03.2020 - 15:44 | Son Güncelleme :
"Üretimi durdurmanın haftalık maliyeti 2 milyar Euro" | Ekonomi Haberleri

Volkswagen CEO'su Diess, Corona virüs nedeniyle üretimi durdurmalarının Volkswagen'e haftalık maliyetinin 2.2 milyar dolar olduğunu belirtti.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Corona virüs nedeniyle üretimi durdurmalarının kendilerine haftalık maliyetinin 2 milyar Euro (2.2 milyar dolar) olduğunu, bu nedenle Corona virüs salgınının kontrol altına alınamaması durumunda işten çıkarma yapmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Volkswagen'in dünya çapında 671 bin çalışanı bulunuyor.

Almanya'nın ZDF televizyonuna açıklamalarda bulunan Diess, Çin dışında satış yapamadıklarını belirterek, çalışanları tehlikeye atmayacak şekilde üretime devam edebilecekleri bir yol aradıklarını söyledi.

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Diess "Üretimi gözden geçirmek zorundayız. Çin'de sahip olduğumuz üretime henüz Almanya'da hiçbir konumda erişebilmiş değiliz" dedi.

Diess sözlerine, "Çin, Kore ya da diğer Asya ülkeleri gibi(salgını) kontrol altına alabilirsek bu krizi kimseyi işten çıkarmak zorunda kalmadan atlatabiliriz. Bu, ciddi bir müdehale gerektiriyor" diye devam etti.

Volkswagen'in 72'si Avrupa'da olmak üzere, dünya genelinde 124 fabrikası bulunuyor. Şirket, bu ay salgın nedeniyle Avrupa'daki üretimini durdurmuştu.


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