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Ünlü yatırımcıdan ABD'ye 'seçim' uyarısı

01.08.2019 - 13:11
Ünlü yatırımcıdan ABD'ye 'seçim' uyarısı | Ekonomi Haberleri

ABD'li ünlü yatırımcı Mobius, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem Başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ABD ekonomisinin sarsılabileceği uyarısını yaptı.

Mobius Capital Markets ortak kurucusu ve yatırımcı Mark Mobius, CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD piyasalarındaki yukarı yönlü artışın, kurumsal vergi oranlarındaki kesinti uygulamaları gibi kısmen Trump'ın politikalarıyla desteklendiğini söyledi. S&P 500 ve Dow Jones'un 2017 başlangıcından beri yüzde 30 ve Nasdaq'ın da yüzde 45 değer kazandığını belirten Mobius, piyasalardaki mevcut iyimserliğin Trump'ın ikinci dönem seçimlerini kaybetmesiyle bozulabileceğini söyledi. Mobius, şu değerlendirmeyi yaptı:

"(Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda) piyasaların sarsılacağını düşünüyorum çünkü Trump'ın politikaları piyasalardaki yukarı yönlü eğilimi desteklemenin yanında ABD ekonomisi büyüme oranını da olumlu etkiliyor. Bu sebeple bu durumdan biraz endişeliyim.

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ABD hisse senedi piyasalarındaki artış eğiliminin fiyatların çoktan zirvelerine ulaştığı anlamına gelebileceği uyarısını yapan Mobius, Avrupa ve Japonya ekonomilerinin bir yere gitmediklerini ve gelişmekte olan ülkelerde çok fazla yatırım fırsatı bulunmadığını belirtti. Mobius ayrıca gelişmekte olan piyasalarda şirketlerin, gelişmiş ülkelere göre daha yüksek gelir elde ettiğine dikkat çekerek, Fedin faiz indirimi kararını da gelişmekte olan piyasalara yatırım yapılması için başka bir neden olarak gösterdi.

Mobius, Oyunun adı artık gelir arayışı. Bu sebeple, gelişmekte olan piyasaların ABDde yalnızca faiz indirimi değil, şirketlerin daha yüksek gelir elde etmeleriyle daha iyi fırsatlara sahip."


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