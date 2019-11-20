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Ünlü yatırımcı Mobius Boğaziçi Zirvesi’nde konuşacak

20.11.2019 - 13:47 | Son Güncelleme :
Ünlü yatırımcı Mobius Boğaziçi Zirvesi’nde konuşacak | Ekonomi Haberleri

Ünlü yatırımcı Mobius, 10’uncu kez düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi’nde konuşacak.

Mobius Capital Partners’ın kurucusu ünlü yatırımcı Mark Mobius, 10’uncu kez düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi’nde konuşacak. İstanbul’da 27-29 Kasım tarihlerinde yapılacak olan zirvede 90 ülkeden 3 bini aşkın katılımcının yer alması bekleniyor.

Düzenlenecek 32 panelde aralarında Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İspanya eski Başbakanı Rodriguez Zapatero, Kolombiya eski Başkanı Andres Pastrana Arango, Mobius Capital Partners’ın kurucusu Mark Mobius ve Bluebay Varlık Yönetimi Stratejisti Tim Ash’in de bulunduğu çoğunluğu yabancı devlet adamları, akademisyenler, bürokratlar ve iş insanlarından oluşan 130’dan fazla konuşmacı yer alacak.


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