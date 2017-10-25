‹ Önceki Haber Türkiye marka değerini artırdı Türkiye marka değerini artırdı Sonraki Haber › Yapı Kredi Faktoring Türkiye’de sektörünün en iyisi seçildi Yapı Kredi Faktoring Türkiye’de sektörünün en iyisi seçildi

ÜNLÜ Portföy’den 45 milyon TL’lik yatırım

25.10.2017 - 15:44

ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul sektörünün öncülerinden olan Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO’nun güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesine toplam değeri 45 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy’ün kurucu ve yöneticisi olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketi Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO’nun güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesine 45 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Yapılan yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarına işaret ederek, “İştirakimiz ÜNLÜ Portföy’ün çıkardığı Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda yerli ve yabancı yatırımcıların birikimlerine değer katacak projelere yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Yatırımlarımızda her zaman getiri ve fiyat potansiyeli birinci önceliğimiz olmuştur. Bu anlamda gayrimenkul sektöründe nitelikli projeleri ile adından söz ettiren Tahincioğlu’nun Nidapark Küçükyalı projesi, bizim için doğru bir adresti. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile portföy yatırımcılarına cazip getiri imkanları sunmayı öngörüyoruz” dedi.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ise portföy yönetim şirketlerinin Tahincioğlu projelerine yoğun ilgi gösterdiklerine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Nidapark Küçükyalı, Emlak Konut GYO’nun kampanyasında rekor satış gerçekleştiren projemizdi. Portföy yönetim şirketleri de bu projelerimize yoğun ilgi gösteriyor. İkinci fazını yeni satışa çıkardığımız projemizin, Ünlü Portföy fon yatırımcılarına cazip getiri imkanı sunacağına inanıyoruz.”

NİDAPARK KÜÇÜKYALI: ÇEVRE DOSTU, AYRICALIKLI VE NİTELİKLİ BİR PROJE

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da yer alan Nidapark Küçükyalı projesi; ofis ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan, belediye hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Projede; Kınalı, Sedef, Burgaz ve Heybeli’den oluşan konut etaplarının yanı sıra 4 adet ofis kulesi bulunuyor. Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. Nidapark Küçükyalı Burgaz 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 328 daireden, Nidapark Küçükyalı Heybeli etabı, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle toplam 207 daireden, Nidapark Küçükyalı Sedef ise 1+1 ve 2+1 seçenekleri ile toplam 329 daireden oluşmaktadır. Proje içerisinde 350 m uzunluğunda yer alacak alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafelerin yer alması planlanıyor.  Projedeki etapların içinde bulunan sosyal tesislerde; açık yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi bulunuyor. Ayrıca proje içerisinde kent meydanı, zaman meydanı, yeşil alanların yer aldığı geniş alanlar yer alıyor.  Projede “Şimdi Al Ocak 2019’da öde” avantajı ile ev sahibi olunabiliyor. Nidapark Küçükyalı’dan daire sahibi olmak isteyenler, satış fiyatının %5’ini peşin, %15’ini satış tarihinden itibaren 12. ayda yaparak kalan %80’lik kısmı için ise banka kredisi kullanabilecek, 516.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alacakları evin kredi taksit ödemelerine Ocak 2019'da başlayabilecekler.


Etiketler

  • Ünlü & Co
  • yatırım bankacılığı
  • Özcan Tahincioğlu
  • portföy yönetim şirketleri
‹ Önceki Haber Türkiye marka değerini artırdı Türkiye marka değerini artırdı Sonraki Haber › Yapı Kredi Faktoring Türkiye’de sektörünün en iyisi seçildi Yapı Kredi Faktoring Türkiye’de sektörünün en iyisi seçildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.357 Değişim: 1,07% Hacim : 3.907 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 107.560 25.10.2017 Yüksek 108.434
Açılış: 107.560
3,7287 Değişim: -0,34%
Düşük 3,7216 25.10.2017 Yüksek 3,7441
Açılış: 3,74155
4,4037 Değişim: 0,02%
Düşük 4,3852 25.10.2017 Yüksek 4,4065
Açılış: 4,4026
152,83 Değişim: -0,50%
Düşük 152,54 25.10.2017 Yüksek 153,73
Açılış: 153,60
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.