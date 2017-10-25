ÜNLÜ Portföy’den 45 milyon TL’lik yatırım

ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul sektörünün öncülerinden olan Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO’nun güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesine toplam değeri 45 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy’ün kurucu ve yöneticisi olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketi Tahincioğlu’nun Emlak Konut GYO’nun güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesine 45 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Yapılan yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarına işaret ederek, “İştirakimiz ÜNLÜ Portföy’ün çıkardığı Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nda yerli ve yabancı yatırımcıların birikimlerine değer katacak projelere yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Yatırımlarımızda her zaman getiri ve fiyat potansiyeli birinci önceliğimiz olmuştur. Bu anlamda gayrimenkul sektöründe nitelikli projeleri ile adından söz ettiren Tahincioğlu’nun Nidapark Küçükyalı projesi, bizim için doğru bir adresti. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile portföy yatırımcılarına cazip getiri imkanları sunmayı öngörüyoruz” dedi.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ise portföy yönetim şirketlerinin Tahincioğlu projelerine yoğun ilgi gösterdiklerine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Nidapark Küçükyalı, Emlak Konut GYO’nun kampanyasında rekor satış gerçekleştiren projemizdi. Portföy yönetim şirketleri de bu projelerimize yoğun ilgi gösteriyor. İkinci fazını yeni satışa çıkardığımız projemizin, Ünlü Portföy fon yatırımcılarına cazip getiri imkanı sunacağına inanıyoruz.”

NİDAPARK KÜÇÜKYALI: ÇEVRE DOSTU, AYRICALIKLI VE NİTELİKLİ BİR PROJE

İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da yer alan Nidapark Küçükyalı projesi; ofis ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan, belediye hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Projede; Kınalı, Sedef, Burgaz ve Heybeli’den oluşan konut etaplarının yanı sıra 4 adet ofis kulesi bulunuyor. Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. Nidapark Küçükyalı Burgaz 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 328 daireden, Nidapark Küçükyalı Heybeli etabı, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle toplam 207 daireden, Nidapark Küçükyalı Sedef ise 1+1 ve 2+1 seçenekleri ile toplam 329 daireden oluşmaktadır. Proje içerisinde 350 m uzunluğunda yer alacak alışveriş caddesi üzerinde mağaza, restoran ve kafelerin yer alması planlanıyor. Projedeki etapların içinde bulunan sosyal tesislerde; açık yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi bulunuyor. Ayrıca proje içerisinde kent meydanı, zaman meydanı, yeşil alanların yer aldığı geniş alanlar yer alıyor. Projede “Şimdi Al Ocak 2019’da öde” avantajı ile ev sahibi olunabiliyor. Nidapark Küçükyalı’dan daire sahibi olmak isteyenler, satış fiyatının %5’ini peşin, %15’ini satış tarihinden itibaren 12. ayda yaparak kalan %80’lik kısmı için ise banka kredisi kullanabilecek, 516.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alacakları evin kredi taksit ödemelerine Ocak 2019'da başlayabilecekler.

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