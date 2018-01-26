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Ünlü milyarderden yeni kehanet: İki dev şirketin 'Günleri sayılı'

26.01.2018 - 15:41

Milyarder yatırımcı Soros, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Facebook ve Google'ı eleştirerek iki dev şirket için "Günleri sayılı" dedi.

Dünyanın en zenginleri arasında bulunan Macar asıllı iş adamı George Soros, "Facebook ve Google, etkili bir şekilde internetteki reklam gelirlerinin yarısını kontrol ediyor. Sadece bilgi sağlayıcılar olduklarını söylüyorlar, ancak bu alanda neredeyse tekel olmaları, bu kurumların evrensel olarak adil ve açık bir erişim için sıkı düzenlemelere tabi olmalarını gerektiriyor" dedi.

Bu teknoloji şirketlerinin Çin gibi pazarlara ulaşmak için otoriter devletlerle işbirliği yapacağını savunan Soros, "Bu internette, Aldous Huxley ya da George Orwell'ın bile tahmin edemeyeceği devasa bir toteliter kontrol oluşmasına yol açacak" diye konuştu.

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Sonuç olarak devletlerin interneti daha sıkı kontrol etmek zorunda kalacağını kaydeden Soros, "Bu şirketlerin günleri sayılı. Davos bunu söylemek için iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

"TRUMP DÜNYAYA TEHDİT"

Konuşmasında Bitcoin'e e değinen Soros, dijital parayı "Bilindik bir balon" olarak niteledi. Soros, ABD Başkanı Donald Trump için "Dünyaya tehdit" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya'yı bir mafya devleti gibi yönettiğini savundu.

Trump'ın ABD'yi uzun süre yönetemeyeceği tahmininde bulunan Soros, "Bu durumu 2020'de ya da daha önce sona erecek geçici bir şey olarak görüyorum" dedi.

AFP ise, Soros'un geçen yıl Davos'taki kehanetlerinin büyük oranda gerçekleşmediğine dikkat çekti. Soros, geçen yıl Trump'ın seçilmesi sonrasında ABD borsasındaki yükselişin sona ereceği tahmininde bulunmuş, Çin'in büyümesinin ise sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Bu öngörülerin aksine ABD borsası rekor kırarken Çin'de de büyüme devam ediyor.

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