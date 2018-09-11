‹ Önceki Haber Türk iş adamı dünya devini de doyuracak Türk iş adamı dünya devini de doyuracak Sonraki Haber › Hisse fonları yüzde 5.72 kazandırdı Hisse fonları yüzde 5.72 kazandırdı

Ünlü iş adamının oteli satıldı

11.09.2018 - 15:33
Ünlü iş adamının oteli satıldı

Türkiye’nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un sahip olduğu Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı Fantasia Hotel De Luxe icra üzerinden bugün satıldı. Ulusoy grubuna ait enerji şirketinin borcu nedeniyle 102 milyon lira satış bedeli konulan denize sıfır 335 oda ve 2 kral dairesine sahip oteli, 75 milyon liraya Garanti Bankası satın aldı.

Kuşadası Yavansu Mahallesi’nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu bulunuyor. 292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. 8 kattan oluşan tesiste, ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor. Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile Mavi Bayrak’ı da bulunan tesiste 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.

##$HABER_1449021$##

Kuşadası İcra Müdürlüğü Ulusoy Holdingin enerji şirketinin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle Haluk Ulusoy’a ait Fantasia Hotel De Luxe’ün satışına karar vermişti. 5 yıldızlı otelin satış ihalesi, bugün Kuşadası Adliyesi’nde icra müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan ve üzerinde haciz ve ipotek şerhleri bulunan Fantasia Hotel De Luxe için sadece alacaklı Garanti Bankası teklif verdi. Haluk Ulusoy’un da takip ettiği satış işlemi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı ve gazeteciler satış işleminin yapıldığı salona sokulmadı. Yapılan işlemin ardından otel icra yoluyla 75 milyon liraya Ulusoy Holding’ten alacaklı olan ve tek teklif veren Garanti Bankası’na satıldı.

HALUK ULUSOY’UN 4 ARSASINI DA TMSF SATIN ALDI

Bu arada, otel satışı sırasında aynı anda Haluk Ulusoy’a ait Kuşadası Değirmendere Mahallesi’ndeki 4 ayrı arsanın da icra yoluyla satışı gerçekleşti. Kuşadası İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satış sonucu Haluk Ulusoy’a ait en yüksek teklifi veren TMSF tarafından satın alındı. TMSF Kuşadası Değirmendere Mahallesi’ndeki Haluk Ulusoy’a ait birinci arsa için 2,5 milyon TL, ikinci arsa için 1 milyon 330 bin TL, üçüncü arsa için 830 bin TL ve üçüncü arsa için de 2 milyon 70 bin TL fiyat verdi.

 

 

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Türk iş adamı dünya devini de doyuracak Türk iş adamı dünya devini de doyuracak Sonraki Haber › Hisse fonları yüzde 5.72 kazandırdı Hisse fonları yüzde 5.72 kazandırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.389 Değişim: 0,75% Hacim : 5.390 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.450 11.09.2018 Yüksek 92.748
Açılış: 91.874
6,4392 Değişim: -0,37%
Düşük 6,4346 11.09.2018 Yüksek 6,4914
Açılış: 6,4633
7,4662 Değişim: -0,38%
Düşük 7,4620 11.09.2018 Yüksek 7,5342
Açılış: 7,49455
247,62 Değişim: -0,35%
Düşük 247,21 11.09.2018 Yüksek 249,29
Açılış: 248,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.