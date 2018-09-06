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Ünlü Co'ya ARC Awards'dan büyük ödül

06.09.2018 - 14:23
Ünlü Co'ya ARC Awards'dan büyük ödül

ÜNLÜ & Co, 2017 yılı Faaliyet Raporu ile dünyanın en büyük uluslararası yarışmalarından ARC Awards’ta 3 farklı kategoride “Gold” ödüle, kategorilerinde birinci olanlar arasında yapılan yeniden değerlendirme ile Final Jürisi tarafından da iki “Grand” ödüle daha layık görüldü. 2017 yıl sonu finansal sonuçlarının, resim sanatının yaratıcı diliyle harmanlanarak sunulduğu rapor, özgün ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çekiyor.

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co 2017 yılı Faaliyet Raporu’na ödül yağdı. “Yatırım Bankacılığı Sanatı” temasıyla hazırlanan ÜNLÜ & Co Faaliyet Raporu, ABD merkezli MerComm kuruluşunun düzenlediği ve faaliyet raporlarının Oscarı olarak bilinen uluslararası ARC Awards’tan “Geleneksel olmayan Faaliyet Raporları”, “En iyi İllustrasyon” ve “Baskı & Üretim” kategorilerinde “Gold” ödül alırken “Geleneksel olmayan Faaliyet Raporları” ve “En iyi İllustrasyon” kategorilerinde de “Grand” Ödül’e layık görüldü. 

ÜNLÜ & Co, üç farklı kategoride “Gold” ödülü aldı. Kategorilerinde birinci olanlar arasında yapılan yeniden değerlendirme ile final jürisi tarafından iki büyük ödüle daha layık görülen ÜNLÜ & Co 2017 yılı Faaliyet Raporu, özgün tasarımı ile büyük beğeni topladı.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Can Ünalan, “Bu yıl 32.’si düzenlenen yarışmaya 34 ülkeden 2 bin 194 başvuru yapıldı. Türkiye’den ise 70 kuruluşun katıldığı ARC Awards’ta (Annual Report Competitons) 3 Gold, 2 Grand ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2017 yılını sağlam mali yapımız, yetkin insan kaynağımız ve güçlü teknolojik altyapımızın verdiği destek ile başarılı bir şekilde tamamladık" dedi. 

Yenilikçi bir tasarım diliyle hazırlanan Faaliyet Raporunda da bu başarılı yolculuğun kilometre taşlarını aktardıklarını dile getiren Ünalan; "Bu yılki raporumuzun içeriğine, ressam Suat Akdemir’in “İz’An” sergisinde yer alan eserleri eşlik etti. Hedefimiz; sadece ürün ve hizmetlerimizle değil, sanata hak ettiği değeri veren kurumsal duruşumuzla da sektörde fark yaratmak. ARC ödüllerine layık görülmek de sektördeki bu farklılığımızın ve başarımızın tescillenmesi açısından bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

ARC Awards, yıllık raporlarda mükemmelliği onurlandıran, Faaliyet Raporlarının Oscar’ı olarak nitelendirilen dünyanın en büyük uluslararası yarışmasıdır. Değerlendirmelerde; raporun o yılki hikayesini anlatım biçimi, kullanılan dil, yaratıcılık ve tasarımsal algılanışı gibi kriterler dikkate alınıyor.  

 

 


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