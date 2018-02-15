Ünlü çikolatacının satışları hayal kırıklığı yarattı

Nestlé satış hedeflerini yakalamakta zorlanıyor.

İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestlé'nin döviz kuru ve satın alma etkilerinden arındırılmış organik satış büyümesi 2017'de yüzde 2,6 olan analist beklentilerinin altında yüzde 2,4 oldu.

2016'daki büyüme ise yüzde 3,2 ile Nestlé'nin organik satışlarını izlemeye başladığı 1990 ortalarından bu yana en zayıf sonucu yansıtmıştı, 2017 sonuçları bu düşüşün derinleştiğini ortaya koydu.

ABD'DE ŞEKERLEME İŞİNDEN ÇIKTI

Yüzde 5-6 aralığında organik büyüme hedefi bulunan Nestlé 5. kez hedefi kaçırırken geçen yıl Alman sağlık şirketi Fresenius'tan transfer ettiği CEO'su Mark Schneider, "Avrupa ve Asya'daki satışlar cesaret verici ancak Kuzey Amerika ve Brezilya pazarları zor görünmeye devam ediyor." dedi.

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Nestlé, 2017'nin Haziran ayında ABD'deki şekerleme işini Butterfinger, BabyRuth and 100Grand markalarıyla İtalyan Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satmıştı.

"L'OREAL HİSSELERİ SATILSIN"

Nestlé hissedarlarından Amerikalı ünlü yatırımcı Daniel Loeb'in sahip olduğu yatırım fonu Third Point'in şirketin kâr marjlarını artırması, asıl işi olmayan bölümleri kapatması için yaptığı baskı biliniyor. Bu kapsamda Loeb'in Nestlé'den L'Oreal hissesini satmayı gündeme getirdiği geçen aylarda basına yansımıştı.

Nestlé, 2014 yılında yaklaşık yüzde 8 oranındaki hisseleri 6.5 milyar euro karşılığında Fransız firmasına geri satmış ve L'Oreal yönetim kurulundaki temsilci sayısı bir kişi düşerek 2'ye inmişti.

Nestlé 2017'ye göre yüzde 0,4 artışla 96,9 milyar dolar ciro yaptı, net karı ise yüzde 15,8 düşüşle 7,76 milyar dolar oldu.

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