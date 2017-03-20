Unilever Flora ile Stork'u satıyor

Unilever, bazı gıda markalarını 6 milyar sterlin karşılığında satmaya hazırlanıyor.

İngiltere-Hollanda merkezli firma, bazı ülkelerde Becel olarak bilinen margarin markası Flora ile tereyağ markası Stork'u 6 milyar pound (7.44 milyar dolar) karşılığında satmaya hazırlanıyor.

Habertürk'ün The Sunday Telegraph'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Unilever'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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KRAFT TEKLİFİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett ve özel sermaye fonu 3G'nin ana hissedarlarından olduğu Kraft, rakiplerini satın alarak tüketici ürünlerinde küresel dev bir şirket oluşturma ve maliyetleri azaltma stratejisi uyarınca Unilever'i satın almak istiyordu.

Şirket bunun için geçtiğimiz ay 143 milyar dolarlık bir teklif yapmış, ancak hem Unilever hem de siyasetçilerin direnciyle karşılaşması üzerine teklifini geri çekmişti.

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