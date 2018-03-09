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UniCredit'ten Euro/TL tavsiyesi

09.03.2018 - 13:31

UniCredit, Euro/TL'de opsiyon stratejisi tavsiye etti.

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit'e göre; Türk Lirası, euro karşısında zayıflamayı sürdürecek ve traderlar opsiyon piyasasında pozisyon almalı.

Türk Lirası, Perşembe günkü işlemlerde euro karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve Merkez Bankası'nın son toplantısında faiz değişikliğine gitmemesi TL'nin kaybında etkili oldu.

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UNİCREDİT'TEN EURO/TL TAVSİYESİ

UniCredit, müşterilerine Türk Lirası'nda daha fazla düşüşten Euro/dolar  paritesinde alım opsiyonu yayılma (bear call spread) stratejisiyle yararlanmayı tavsiye ediyor. Buna göre; UniCredit, 3 ay vadeli 5 Euro/TL kullanım fiyatlı alım opsiyonu satın alarak ve 5.20 Euro/TL kullanım fiyatlı alım opsiyonu satmayı tavsiye ediyor.

Kurum, TL'de daha fazla düşüşe ilişkin enflasyonun beklenenden daha yavaş azalması ve dış ticaret dengesinin kötüleşmesini işaret ediyor.


Etiketler

  • Türk Lirası
  • Opsiyon Piyasası
  • UniCredit SpA
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