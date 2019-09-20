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Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 351.5 milyar dolar oldu

20.09.2019 - 15:29
Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 351.5 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) açığı, 2018 yıl sonundaki 373.6 milyar dolar düzeyinden temmuz sonunda 351.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, temmuz sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6.8 artışla 244.6 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 1.1 düşüşle 596.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 6.8 artışla 99.4 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7.6 artışla 95.5 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11.1 artışla 49.7 milyar dolara yükseldi.

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Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.0 düşüşle 144.4 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 139.9 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.6 azalışla 32 milyar dolara ve yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS (devlet iç borçlanma senetleri) stoku yüzde 12.9 azalışla 16.1 milyar dolara gerilerken, Hazinenin tahvil stoku ise yüzde 6.3 artışla 51.2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.6 azalarak 311.9 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.2 artarak 34.3 milyar dolara, lira mevduatı da yüzde 1.0 artışla 14.2 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 8.6 azalarak 74.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4.6 azalarak 101.7 milyar dolara geriledi."


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