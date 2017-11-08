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Ülker üçüncü çeyrek büyümesini açıkladı

08.11.2017 - 11:47

Ülker, 2017 yılının 3. çeyreğinde satışlarını yüzde 20.3, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yüzde 25 artırdı.

Türkiye’nin en büyük gıda şirketi Ülker, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 20.3 artırarak 1,013 milyon lira olarak açıkladı. Şirket, aynı dönemde FAVÖK’ünü ise yüzde 25 arttırarak 137 milyon liraya ulaştırdı.

Ülker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2017 yılının üçüncü çeyreğinde satış gelirlerini yüzde 20.3 artırarak 1,013 milyon liraya ulaştığını belirtti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 842 milyon lira satış geliri elde etmişti.

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2016 yılının üçüncü çeyreğinde 109.6  milyon lira FAVÖK sağlayan şirketin 2017 yılı üçüncü çeyreğinde ise FAVÖK’ünü yüzde 25 arttırarak 137 milyon liraya ulaştırdı. Ülker’in Ocak-Eylül 2017 döneminde satış gelirleri yüzde 16.6 artışla 3,358 milyon TL  olarak sonuçlandı, kümülatif FAVÖK yüzde 19 artarak 468.6 milyon lira olarak gerçekleşti.  Şirketin kümülatif dokuz aylık net karı ise 282 milyon liraya ulaştı


Etiketler

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