Ülker 2017 kârını açıkladı

Ülker'in 2017 yılında ana ortaklığa düşen net kârı yüzde 40 civarı artışla 383 milyon lira oldu.

Ülker'in KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2017 yılında satışları ise yüzde 15 civarı artışla 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirkettenyapılan açıklamada ise, şirketin 2017 yılında 431 milyon lira dönem kârı elde ederek, tarihinin en yüksek dönem kârı ve cirosuna ulaştığı belirtildi.

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Şirketin FAVÖK'ü (Faiz-Amortisman-Vergi-Öncesi-Kâr) ise yüzde 22 artışla 701.4 milyon TL, FAVÖK marjı da yüzde 14.6 olarak gerçekleşti.

Ülker CEO'su Mehmet Tütüncü, "Şirketimiz 2017 yılında da hem Türkiye'de hem de yurtdışı operasyonlarımızda istikrarlı bir şekilde beş senedir süren büyümesinde en yüksek rakama ulaştı...Ülker Bisküvi olarak, sürdürülebilir kârlı büyüme potansiyelini 2018 yılında da çift haneli büyüme rakamları ile devam edeceğine eminim" dedi.

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