‹ Önceki Haber Yeni kimlik kartlarında değişiklik Yeni kimlik kartlarında değişiklik Sonraki Haber › Venezuela'da enflasyon tırmanışa geçti Venezuela'da enflasyon tırmanışa geçti

Ucuz meyve-sebze için çadır modeli

09.02.2019 - 09:41
Ucuz meyve-sebze için çadır modeli | Ekonomi Haberleri

Sebze fiyatlarındaki yükselişe karşı belediyelerin kuracağı tanzim satış mağazalarının iki büyük ilde nerelere kurulacağı merak konusu.

Acil çözüm için ilk etapta çadır ve kamyon formülü bulundu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin doğrudan üreticiden aldığı meyve ve sebzeler sadece işçilik ve nakliye masrafı eklenerek çadır ve kamyonlarda satışa sunulacak.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tanzim satış mağazaları için “Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız” demişti. Bu açıklamalar üzerine ilgili kuruluşlar acil çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre başlangıçta eski dönemin tanzim satış mağazaları gibi sabit yerler düşünülmüyor. Bunun yerine hemen gelecek haftadan itibaren halka ucuz meyve sebze satışının başlayabilmesi için mobil model üzerinde duruluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici ya da çiftçiden meyve ve sebze satın alacak. Satın alınan ürünlerin üzerine işçilik maliyeti, yükleme, boşaltma, nakliye gibi masraflar eklenecek. Bu ürünler belediyelerin belirleyeceği tanzim satış yerlerine gönderilerek, vatandaşa sunulacak.

Edinilen bilgiye göre tanzim satış noktaları bir çok parametreye göre belirlenecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu metro çıkışlarına müsaitlik durumuna göre ya çadır kurulacak ya da kamyonlar yerleştirilecek. Konunun uzmanları kamunun devreye girmesiyle işçilik, kira, vergi gibi maliyetlerin fiyata yansımamasıyla meyve sebzede ucuzluk sağlanacağını belirttiler. Ancak Uzmanlar, bu yöntemin kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm olamayacağını vurguladılar.


‹ Önceki Haber Yeni kimlik kartlarında değişiklik Yeni kimlik kartlarında değişiklik Sonraki Haber › Venezuela'da enflasyon tırmanışa geçti Venezuela'da enflasyon tırmanışa geçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.452 Değişim: -0,32% Hacim : 5.444 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.119 08.02.2019 Yüksek 102.742
Açılış: 102.495
5,2511 Değişim: -0,26%
Düşük 5,2336 09.02.2019 Yüksek 5,2781
Açılış: 5,2649
5,9466 Değişim: -0,53%
Düşük 5,9391 09.02.2019 Yüksek 5,9971
Açılış: 5,9783
221,93 Değişim: 0,02%
Düşük 220,74 08.02.2019 Yüksek 222,41
Açılış: 221,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.