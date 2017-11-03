‹ Önceki Haber Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti Sonraki Haber › Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması

Ucuz et Rekabet Kurumu'na gidiyor

03.11.2017 - 15:02

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ucuz etin marketlerde satılacak olmasını Rekabet Kurumu'na taşıyacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından halka et satılması için Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden ikisine dağıtım yetkisi tanınmasını küçük esnaf adına olumsuz bir gelişme olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün biraz daha zor duruma düşen kasaplık faaliyetinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımız yönünden üzüntü verici bir gelişme olmuştur.

Bu uygulama, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören anayasanın 173'üncü maddesine aykırı olduğu gibi, piyasada satış faaliyetinde bulunan işletmeler arasında ayrım yapılmış olması yönünden de rekabet hukuku kurallarına aykırı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sorunun temelden çözümünün üretimin artırılmasına dönük tedbirlerle aşılabileceğini de anlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sorunun temelinde üretim yetersizliğinin olduğu bu alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce kabul edelen bir husustur. Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu ettiğimiz bir konudur. Ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulama ile yapılmaması gerekir. Talebimiz ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır. Bu yolda olumlu bir sonuç elde edebilmek ve konunun acilen çözümü için Rekabet Kurumu'na gidiyoruz." 


Etiketler

  • TESK
  • Gıda
  • Tarım
  • Hayvancılık
  • et
‹ Önceki Haber Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti Sonraki Haber › Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.119 Değişim: -1,66% Hacim : 5.948 Mio.TL Son veri saati : 16:34
Düşük 110.576 03.11.2017 Yüksek 113.489
Açılış: 113.070
3,8562 Değişim: 1,54%
Düşük 3,7967 03.11.2017 Yüksek 3,8663
Açılış: 3,7975
4,4958 Değişim: 1,46%
Düşük 4,4271 03.11.2017 Yüksek 4,5056
Açılış: 4,4309
158,51 Değişim: 1,74%
Düşük 155,78 03.11.2017 Yüksek 158,62
Açılış: 155,79
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.