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Uçakla yolculuk eden herkesi ilgilendiriyor

06.12.2019 - 08:32
Uçakla yolculuk eden herkesi ilgilendiriyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi.

Hava araçları için yolcu, yük ve posta taşımalarında yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin teminatlarda değişikliğe gidildi.

İlgili yönetmeliğin 8’inci maddesinde bulunan teminatlar Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı artırdı. Buna göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.100 SDR’den (895 bin liradan) 128.821 SDR’ye (1 milyon 20 bin liraya) , yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4.694 SDR’den (37 bin 176 liradan) 5.346 SDR’ye (42 bin 340 liraya) yükseltildi.

Yine aynı yönetmeliğin C bendinde yer alan ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1.131 SDR (8 bin 957 liradan) olan teminat 1.288 SDR’ye (10 bin 200 liraya), yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR’den (150 liradan) 22 SDR’ye (174 liraya) çıkarılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği 28/12/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

SDR NEDİR?

Özel çekme hakları, Uluslararası Para Fonu tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv para birimidir ve aynı adı taşıyan ayrı bir departmanı tarafından çıkartılır. Uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracıdır. Bugün itibarıyla 1 SDR 7.92 Türk Lirası’na denk geliyor.


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