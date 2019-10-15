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Uçak biletlerinde tavan fiyat uygulaması başladı

15.10.2019 - 12:46
Uçak biletlerinde tavan fiyat uygulaması başladı | Ekonomi Haberleri

Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 TL'lik tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

Havayolu şirketleri, artan maliyetleri gerekçe göstererek iç hat bilet fiyatlarında 2017 yılında 352 TL'ye çıkarılan tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında tavan ücret 450 TL'ye çıkarılırken, bilet satışları da yeni tavan ücretine göre yapılmaya başlandı. Havayolu şirketlerinin bilet satış sayfalarında yoğun taleplerin alındığı noktalara yeni tavan ücretin uygulandığı görüldü. Taleplerin yoğun olduğu noktalara ekonomi uçuşlarında tek yönde sınıflarına göre bilet fiyatları da değişiyor.

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TAVAN ÜCRET 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yeni tavan ücreti ile iç hatlar uçuşu yapacak yolcular business sınıfı hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık 450 TL'den fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 6 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimiyle başlatılmıştı. Sözlü olarak tavan ücret havayolu şirketlerine tavsiye edilmiş ve 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL'ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti.İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.


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