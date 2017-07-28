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Uçak bileti kampanyalarında Paris zirvede

28.07.2017 - 14:17

BA Life verilerine göre; son 5 yılda düzenlenen 55 kampanya, markaların satışlarını yüze 30 artırdı. Bu kampanylarda tüketicinin en çok tercih ettiği destinasyonlar ise sırasıyla; Paris, Roma ve Amsterdam oldu.

Tüketici teşvik sektörünün Türkiye’deki ilk ve tek temsilcisi BA Life Marketing, düzenlediği uçak bileti kampanyalarının verilerini açıkladı. Tüm Türkiye’de son 5 yılda 59 adet uçak bileti kampanyası düzenlendiğini belirten BA Life Marketing Kurucusu ve CEO’su Evrim Mert, “BA Life Marketing olarak, 59 kampanyadan 55’ini biz hayata geçirdik. Bu kampanyaları 27 farklı marka için kurguladık” dedi. BA Life’ın düzenlediği 55 kampanya baz alınarak oluşturulan verilere göre; uçak bileti kampanyalarına katılımda yüzde 59’luk oranla erkekler ilk sırada yer alırken, yüzde 41’lik oranla kadınlar ikinci sırada yer buldu. En çok tercih edilen şehir Paris olurken, Roma yüzde 21’lik oranla ikinci sırada yer aldı. Uçak bileti kampanyalarını en fazla düzenleyen sektör, yüzde 51’lik oranla elektronik olurken, yüzde 29’luk kampanya oranıyla perakende sektörü ikinci sırada yer buldu. Uçak bileti kampanyalarına en fazla katılım; yüzde 42’lik oranla 25-35 yaş aralığındaki tüketicilerden gelirken, yüzde 30’luk oranla 35-45 yaş aralığındakiler ikinci sırada yer aldı. Yüzde 21,6’lık oranla 45 ve üstü üçüncü sırada, yüzde 6,3’lük oranla 18-25 arası dördüncü sırada yer buldu.

Kampanyalar hakkında konuşan BA Life Marketing Kurucusu ve CEO’su Evrim Mert, “Uçak bileti kampanyalarımıza katılanlara, 11 şehirden dilediğini seçerek, dilediği tarihte kullanabileceği uçak bileti seçeneği sunuldu. Kampanyaların yüzde 68’i çift kişilik, yüzde 32’si tek kişilik bilet olarak düzenlendi” dedi.

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TÜRK TÜKETİCİSİNİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ DESTİNASYON: PARİS

BA Life verilerine göre; tüketiciler uçak bileti destinasyonu olarak yüzde 27’lik oranla en fazla Paris’i tercih etti. Yüzde 21’lik oranla Roma en fazla tercih edilen ikinci şehir olurken yüzde 15’lik oranla Amsterdam üçüncü, yüzde 13’lük oranla Londra dördüncü, yüzde 6’lık oranla Viyana ve Milano beşinciliği paylaştı.

MARKALARIN SATIŞLARI YÜZDE 30 ARTIYOR!

Düzenledikleri uçak bileti kampanyalarının markaların satışlarını büyük oranda artırdığının altını çizen Evrim Mert, “Elektronik sektöründe yüzde 10 ila 30 arasında bir satış artışı görüyoruz. Bu oran perakende sektöründe de yüzde 30’a kadar çıkıyor. Bankacılıkta ise yüzde 5’lik bir satış artışı yaşanıyor” dedi.

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ KAMPANYALARDA LİDER

BA Life verilerine göre; uçak bileti kampanyalarını en fazla düzenleyen sektör yüzde 51’lik oranla elektronik olurken, yüzde 29’luk kampanya oranıyla perakende sektörü ikinci sırada yer aldı. Bankacılık ve telekomünikasyon sektörü yüzde 7’lik oranla üçüncülüğü paylaşırken, sigorta sektörü ise yüzde 5’lik oranla dördüncü sırada yer buldu.

KAMPANYALAR ARTARAK SÜRECEK!

Uçak bileti kampanyalarında her yıl yaklaşık yüzde 15’lik bir artış yaşandığının altını çizen Evrim Mert, bunun nedenini ise şöyle açıkladı; “Markalar, günümüz dünyasında tüketicileri geleneksel yöntemler yerine en çok deneyimle mutlu edebileceklerinin farkına vardı. Bu anlamda bir markanın müşterisine verebileceği en büyük deneyim ise farklı ülkeleri, şehirleri gezip-görmesine imkan sağlamak. Bu eşsiz deneyimi yaşayan tüketiciler, markayla arasında duygusal bir bağ kuruyor.”

KAMPANYA MALİYETLERİ CAZİP

Bugüne kadar 94 marka için 300’ün üzerinde proje geliştirdiklerini belirten Evrim Mert, “Düzenlediğimiz uçak bileti gibi teşvik kampanyaları gösteriyor ki; tüketiciler bu kampanyaları seviyor. Bu fırsatı veren ürünü satın alarak kendilerine sunulan seyahat fırsatını değerlendiriyor. Ve satış artışı her bir projemizde yaşanıyor. Bu anlamda rakiplerini takip eden bir marka bunu gördüğünde aynı projeyi yapmaktan çekinmiyor. Markanın projeyi hayata geçirmesinin maliyeti tahmin edildiğinden daha düşük” şeklinde konuştu.


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