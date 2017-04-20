"Üç faiz artışı muhtemel"

Dallas Fed Başkanı Kaplan, "Bu yıl için üç faiz artışı hâlâ iyi bir temel" şeklinde kaydetti.

Fed'in bölgesel başkanlarından Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, bu yıl için üç faiz artışının muhtemel olmaya devam ettiğini fakat ABD merkez bankasının ekonominin gidişatını görmek için bekleyip görme esnekliğinin de olduğunu belirtti.

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Bloomberg TV'ye bir söyleşi veren Kaplan, "Bu yıl ortalama üç faiz artışı...hâlâ iyi bir temel. Eğer ekonomi beklediğimizden daha yavaş iyileşirse, bundan daha azını yapabiliriz; eğer ekonomi beklediğimizden daha güçlü ilerlerse bundan daha fazlasını yapabiliriz" dedi.

Fed Mart ayında gerçekleştirdiği politika toplantısında gösterge faiz oranlarını 25 baz puan yükseltmişti.