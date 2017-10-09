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TÜSİAD'dan 'vize krizi' değerlendirmesi

09.10.2017 - 10:43 | Son Güncelleme : 09.10.2017 - 12:14

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada, ABD ve Türkiye’nin güçlü ve köklü bağlara sahip olduğunu vurgulanırken, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşların ve iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel, akademik ilişkilerin zarar göreceği belirtildi.

TÜSİAD, ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, son derece talihsiz bir gelişmedir.

Türkiye ile ABD, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahiptir. NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke ilişkileri belirleyicidir.

Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.

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ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.

Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.”


Etiketler

  • TÜSİAD
  • ABD
  • Tuncay Özilhan
  • bloomberg
  • vize krizi
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