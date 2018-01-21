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TÜSİAD'dan Afrin harekatına destek

21.01.2018 - 23:54

TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte" mesajını yayımladı.

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte." diyen Bilecik, "Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜMSİAD: KAHRAMAN ORDUMUZUN YANINDAYIZ

Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bölgemizde ve özellikle Suriye'de yaşanan otorite boşluğu sonucu aşırı gruplar ve emperyalist güçlerin maşalığını yapan PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütleri, Türkiye'ye yakın çeşitli sınır bölgelerinde masumları katletmiş ve milletimizin can güvenliğine tehdit oluşturmuştur. Oluşan bu tehdit sonucu köklü tarihi boyunca Türk milletinin ve mazlumların özgürlüğünü, can güvenliğini ve şerefini korumak uğruna tüm varlığını seferber etmekten kaçınmayan Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatıyla terör örgütü ve destekçilerine İdlib ve Cerablus’ta ağır bir darbe vurmuş ve bölge mazlumlarına Türk milletinin yardım elini uzatmıştır.

Bugün ise sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik planlanan operasyonlardan bir diğeri olan Zeytin Dalı Harekatı Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devleti fikrini yok etmek amacıyla fiilen hayata geçirilmiştir.

Bugün başlatılmış olan bu harekat ile Türk Askeri, başta Afrin'de olmak üzere terör gruplarına ve destekçilerinin terör devleti hayaline ağır darbe vururken bölge halkına da dost ve kardeş yardım elini uzatacaktır. TÜMSİAD olarak her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyurur, Allah-u Teala'dan Mehmetçiğimizi muzaffer kılmasını dileriz."


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