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TÜSİAD: Reform gündemimize hızla dönmeliyiz

18.04.2019 - 16:26 | Son Güncelleme :
TÜSİAD: Reform gündemimize hızla dönmeliyiz | Ekonomi Haberleri

TÜSİAD tamamlanan seçim sürecinin ardından yayınladığı mesajda tüm belediye başkanlarına başarılar diledi ve reform gündemine dönme çağrısı yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yazılı açıklamasında seçim sürecinin ardından reform gündemine hızla dönme fırsatına işaret edildi. TÜSİAD tarafından şu değerlendirmeler yapıldı:

Son dönemde bazı olumlu veriler gözlenmekle beraber talep koşulları halen zayıf seyrediyor. İşsizlikteki artış endişe vericidir. Yüksek enflasyon ve yüksek dış borç ekonomide kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor.

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Bu çerçevede, ekonomimizdeki sorunların gerçekçi bir anlayışla tespiti ve bunlara yönelik kalıcı çözümler aciliyetini korumaktadır. Açıklanan tüm plan ve programların bütünlük içerisinde ayrıntılarıyla ve öncelikleriyle kamuoyuyla paylaşılarak zaman kaybetmeksizin uygulamaya geçirilmesi çok faydalı olacaktır.

Eşzamanlı olarak başta hukuk devleti ve özgürlükler olmak üzere, dijital dönüşümden eğitime çok önemli yapısal reform önceliklerimiz bulunuyor.

Uluslararası ilişkilerimizde de ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını ve sorunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği üyelik sürecimiz çerçevesinde mevcut gümrük birliğinin güncellenmesi de ülkemizin küresel rekabet gücü açısından çok etkili olacaktır.

 


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