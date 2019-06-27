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TÜSİAD Londra’da Brexit ve ikili ekonomik ilişkileri görüştü

27.06.2019 - 17:35
TÜSİAD Londra’da Brexit ve ikili ekonomik ilişkileri görüştü | Ekonomi Haberleri

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Londrada iş dünyası ve siyaset temsilcileri ile bir araya gelerek, Brexit (Birleşik Krallık’ın Avrupa Bİrliği’nden ayrılması) süreci ve ikili ekonomik ilişkileri görüştü.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki heyetin heyeti 25-26 Haziran tarihleri arasındaki gezisine, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel, Serkan Sevim, Can Yücaoğlu, TÜSİAD Birleşik Krallık Ağı Başkanı Kazım Köseoğlu, TÜSİAD Londra Direktörü Hasan Turunç ve TÜSİAD AB Direktörü Nur Beler Levi katıldı.

DHA'nın haberine göre; görüşmelerin ana teması küresel ekonomi, Brexit süreci ve Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ilişkilerinin devamlılığı oldu. Temaslar kapsamında iki ülke arasında ticaret, yatırımlar, teknoloji, sağlık ve turizm gibi birçok alanda atılacak somut adımlar ele alındı.

Program çerçevesinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Can Yücaoğlu, Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Başbakanlık İş Dünyası Danışmanı Jimmy McLoughl'in ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyet TÜSİAD'ın İngiltere'deki muadil kuruluşu CBI Genel Sekreteri Carolyn Fairbairn ve üst düzey yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ve ticaret ilişkisinin sekteye uğramadan devam edebilmesi konusu ele alındı. Toplantı sırasında ayrıca TÜSİAD-CBI ortak çalışma alanları, her iki kuruluşun da üye olduğu merkezi Brükseldeki BusinessEurope (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) çalışmaları, G20 gündemi ve küresel ticaret, Türkiye-AB ilişkileri ve Brexit konusundaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet aynı gün, Başbakanın Türkiye Özel Temsilcisi Lord Robin Janvrin, London Stock Exchange Öncelikli Pazarlar Küresel Direktörü Dr. Robert Barnes, Birleşik Krallık ABden Ayrılma Gölge Bakanı Keir Starmer ve UBS temsilcileri ile bir araya geldi.

26 Haziran Çarşamba günü ise heyet UK Export Finance İş Grubu Direktörü Gordon Welsh, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı George Hollingbery, Birleşik Krallık Ticaret Gölge Bakanı Barry Gardiner ve Parlamento AB'den Ayrılma Komitesi Başkanı Hilary Benni ziyaret etti.


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