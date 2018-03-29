TÜSİAD’dan girişimcilik için 22 proje

TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu, Mayıs 2017’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek için başladığı çalışmaları tamamlayarak 22 somut proje önerisinden oluşan yol haritasını açıkladı.

22 proje ile girişimci sayısının arttırılması, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek hukuki ve idari altyapının oluşturulması, ortak çalışma alanı ihtiyacının giderilmesi, girişimcilere yeni finansman yöntemlerinin sağlanması, teknoloji temelli girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve mentorluk imkânlarının artırılması ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin uluslararası alanda yeni işbirlikleri kurması hedefleniyor.

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Dünyada girişimcilikle yaratılan değerin yüzde 78’inin 7 ülkedeki 11 şehirde toplandığını belirten, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “130’dan fazla ülkenin değerlendirildiği Küresel Girişimcilik Endeksi raporunda 4 yıl önce 25. sıradayken bugün 37. sıradayız. Önemli bir eşikteyiz ve eşiği atlayabilmek için 5 yılımız var. Dünyanın herhangi bir noktasındaki bir girişimci için Türkiye tercih ve cazibe noktası olmalı. Bu amaçla ‘Türkiye’nin Girişim Dönüşümü’ projesini başlattık” dedi.

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