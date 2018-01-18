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TÜSİAD adını değiştirdi

18.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme : 18.01.2018 - 13:06

TÜSİAD adını değiştirdiğini açıkladı. TÜSİAD'ın adı Türk Sanayici ve İşadamları Derneği yerine Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği oldu.

1971 yılında kurulan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) isim değişikliği kararı aldı. Türkiye'nin en büyük sanayicilerinin bünyesinde olduğu TÜSİAD'ın yeni adı Türk Sanayici ve İşinsanları Derneği oldu. Değişimin sebebi olarak ise cinsiyet eşitliği gösterildi.

TÜSİAD 48. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek, "2018'in ilk günlerinde ülkemizin genel havasında bir miktar ağırlık hissediyoruz. Ülkemizde toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmesi, 21. yüzyılın gereklerine ve modern bir toplumun yaşam anlayışına uygun olmayan yaklaşımlar, başta kadınlarımızı ve çocuklarımızı olmak üzere hepimizi rahatsız ediyor" dedi.

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Bilecik, "Acilen olağan demokrasi ortamı ve reform gündemine dönmemiz doğru olur. Devlet geleneğimizin dikkatli diplomatik üslubu da bu yönelimi desteklemelidir" diye konuştu.

Avrupa Birliği ile müzakereler fiilen ilerlemese de sürecin resmen kopmaması gerektiğini söyleyen Bilecik, tam üyelik perspektifinin korunması gerektiğine, daha olumlu siyasal koşullar oluşana kadar gümrük birliği, güvenlik ve enerji gibi somut alanlarda entegrasyonun devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin hem dünyada hak ettiği saygın konumunu koruyabilmesi hem de gelişmesi, kalkınması için yakın tarihin travmalarından kurtulup hızla normalleşmeye başlaması gerektiğini söyleyen Bilecik, "Bu nedenle atılması gereken ilk adımın, daha önce de başka vesilelerle gündeme getirdiğimiz gibi OHAL'in son bulması olduğuna inanıyorum" dedi.

Bilecik, 2018 yılında ekonomi politikalarının daha dengeli ve nitelikli bir büyümeyi desteklemesini arzu ettiklerini, kredi artış hızlarının makul düzeyde seyretmesi finansal istikrara katkıda bulunurken, verimliliği arttırıcı reformlara hız verilmesinin ise rekabet gücünü artıracağı ve fiyat istikrarına katkıda bulunacağını söyledi.

Bilecik, "Reform isteği, ilerlemenin en büyük motorudur, kağıt üzerinde kalmayan somut icraatlar için daha fazla geç kalınmamalıdır... Kayıt dışılığı azaltan daha adil ve rekabet odaklı bir sisteme ihtiyacımız var. İş dünyası olarak, işgücü piyasasındaki katılıkları giderecek düzenlemelerin yapılmasını çok önemli bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.


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