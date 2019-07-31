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TUSAŞ'tan yeni anlaşma

31.07.2019 - 12:30 | Son Güncelleme :
TUSAŞ'tan yeni anlaşma | Ekonomi Haberleri

TUSAŞ, Hollanda ile araştırma projeleri, uzay testleri ve üretim kapsamında protokol imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Hollanda Havacılık Merkezi (NLR) gelecek projelerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve NLR CEO’su Michel Peters arasında imzalanan protokol kapsamında uzay sanayi ile alakalı araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında iş birliği gerçekleştirilecek.

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İHA'nın haberine göre; TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve heyeti, Hollanda Havacılık Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Hollanda Havacılık Merkezi CEO’su Michel Peters’ın katılımı ile iki ülkenin işbirliğini artıracak adımlar atıldı. Bu anlaşma kapsamında uzay sanayisine ilişkin araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında işbirliği gerçekleştirilecek. Her iki şirket devam eden ve gelecek projelerinde daha fazla işbirliği oluşturmayı amaçlıyor.


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