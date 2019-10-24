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Turunçgil ihracatında lider Rusya

24.10.2019 - 11:26
Turunçgil ihracatında lider Rusya | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den 2019-2020 sezonunun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 57 ülkeye 132 bin 941 tonluk turunçgil ihracatından 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir elde edildi. Dış satımda 20 milyon 768 bin 260 dolarla Rusya ilk sırada yer aldı.

 

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 132 bin 941 ton turunçgil ihracatı karşılığında 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'den bu dönemde 57 ülkeye yapılan turunçgil ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde 39 bin 943 ton turunçgil satılarak 20 milyon 768 bin 260 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 8 milyon 795 bin 190 dolarla Irak, 6 milyon 565 bin 102 dolarla Ukrayna takip etti.

MANDARİN BAŞI ÇEKTİ

Söz konusu dönemde Rusya'ya en fazla mandarin ihraç edildi.

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Türkiye'den sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde Rusya'ya 25 bin 372 ton mandarin satılarak 11 milyon 776 bin 14 dolar kazanıldı. Bu dönemde Rusya'ya ayrıca limon, greyfurt ve portakal da gönderildi.

"TÜRKİYE'DEN 57 ÜLKEYE TURUNÇGİL İHRAÇ EDİLDİ"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, limon, mandarin, greyfurt ve portakaldan oluşan turunçgil ürünlerinin 2019-2020 sezonu ihracatına 1 Eylül itibarıyla başlandığını söyledi.

Türkiye'den söz konusu dönemde Rusya, Irak ve Ukrayna başta olmak üzere 57 ülkeye turunçgil ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, turunçgil ihracatının gelecek aylarda giderek artacağını ifade etti.

Gürdoğan, Rusya'nın turunçgil ihracatında önemli bir pazar olduğunu ve ilk sırada yer aldığını belirterek, ülkeden Rusya'ya sezonun 1 Eylül-15 Ekim döneminde mandarin başta olmak üzere 20 milyon 768 bin 260 dolarlık turunçgil gönderildiğini aktardı.

Rusya pazarında Türk ürünlerine yönelik ilginin de yüksek olduğuna işaret eden Gürdoğan, "Turunçgil ihracatında ilerleyen aylarda ürün çeşitliliği ve ihracat rakamlarının giderek artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Rusya pazarından da beklentimiz yüksek." diye konuştu.


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