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Turunçgil ihracatında lider pazar Rusya

06.11.2020 - 17:22
Turunçgil ihracatında lider pazar Rusya | Ekonomi Haberleri

Türkiye'den 2020-2021 ihraç sezonunun ilk iki ayı olan eylül ve ekim döneminde 41 ülkeye turunçgil satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Eylül'de başlayan turunçgil ihraç sezonunun ilk iki ayında, 36 bin 273 ton ürün karşılığında 17 milyon 740 bin 811 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde 41 ülkeye turunçgil ihraç edilirken söz konusu ülkeler arasında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'na eylül-ekim döneminde 12 milyon 232 bin 342 dolar karşılığı 24 bin 614 ton turunçgil satıldı.

Geçen sezonun aynı döneminde Rusya'ya 19 bin 685 ton turunçgil ihraç edilmiş ve 10 milyon 736 bin 655 dolar gelir sağlanmıştı. Bu veriler dikkate alındığında, Rusya'ya yapılan turunçgil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 25, değer bakımından yüzde 14 arttı.

Turunçgil ihracatında Rusya'yı 1 milyon 487 bin 665 dolarla Ukrayna ve 762 bin 131 dolarla Irak takip etti. Geçen sezonun aynı döneminden farklı olarak Yunanistan, Slovakya, Lübnan, Belçika, ABD ve Danimarka'ya da turunçgil satıldı.

"TURUNÇGİL İHRACATINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turunçgil ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Sonbaharda hava sıcaklıklarının yüksek olması dolayısıyla turunçgil tüketiminin düşük kaldığını belirten Gürdoğan, havaların soğumasıyla ihracatın canlanacağını, ayrıca yaşanılan pandemi sürecinde C vitaminine yönelim nedeniyle de turunçgil dış satımında gelişme olacağını kaydetti. 


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