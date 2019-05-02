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TÜROB Başkan: Bayramın uzatılması otellere büyük katkı sağlayacak

02.05.2019 - 16:04
TÜROB Başkan: Bayramın uzatılması otellere büyük katkı sağlayacak | Ekonomi Haberleri

TÜROB Başkanı Eresin, “Ramazan nedeniyle mayıs ayı daha sakin gözüküyor fakat ramazan sonu itibarıyla hem şehir otellerimizde hem de resortlarda yoğunluk artacak. Bayramın uzatılmış olması tatil yörelerindeki otellere büyük katkı sağlayacak” dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un geleneksel öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, sektörün 3-4 yıllık sıkıntılı dönem geçirdiğini, bu dönemin arkasından alınan tedbirler, yapılan çalışmalar sonunda pozitif rüzgarlar esmeye başladığını söyledi.

Sektörün hep birlikte bu rüzgarları daha da olumlu hale getirecek çalışmalar yapacağını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıla oranla bir nebze daha iyi rakamlara erişeceğiz. Bir takım sorunlarımız da var, yok değil. Özellikle kitle turizminde ve yabancı misafirleri ağırlayan şehirlerimizde problemlerimiz yok ama iç turizmden beslenen bölgelerimizde bir takım sıkıntılar var. Öncelikli olarak o bölgelere eğilip iç turizmi geliştirmek için hep birlikte çalışacağız.”

Eresin, odak konularından diğerinin sektörün kendisini hem içeri hem de dışarı iyi anlatması olduğunu aktararak, konaklama sektörünün 1,3 milyonu aşan yatak kapasitesiyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

TÜROB olarak sosyal medya kanallarını, siteyi ve email haberleşmesini öne çıkaracaklarını vurgulayan Eresin, 22 Nisan’da Kağıthane’de bina çökmesi olayında otellerin birçoğunun bir telefonla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Eresin, vatandaşlara ev sahipliği yapan üye otellere teşekkürlerini iletti.

İlk çeyrek turizm verilerine değinen Eresin, “İlk çeyrekte doluluk oranında biraz düşüş gözüküyor ancak ortalama oda fiyatlarımızda artış söz konusu. Nisan sonu rakamlarımız geldiğinde göreceksiniz ki doluluklarımız biraz daha yukarı doğru çıkacak. Ramazan nedeniyle mayıs ayı daha sakin gözüküyor fakat ramazan sonu itibarıyla hem şehir otellerimizde hem de resortlarda yoğunluk artacak. Bayramın uzatılmış olması tatil yörelerindeki otellere büyük katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Eresin’in konuşmasının ardından yeni üyelere plaket takdiminde bulunuldu. 


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