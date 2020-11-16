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Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta'dan iş birliği

16.11.2020 - 13:43
Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta'dan iş birliği | Ekonomi Haberleri

Türksat AŞ ile Türkiye Sigorta arasında haberleşme uydularının 1 yıl süreyle sigortalanması için iş birliği yapılacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sigorta ile ülkenin en büyük iş birliklerinden biri gerçekleştirilecek. Şirket Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli tarafından imzalanacak iş birliği anlaşması ile Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uyduları, 1 yıl süreyle sigortalanacak. İmza töreni yarın Türksat AŞ Genel Müdürlüğünde yapılacak. 


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