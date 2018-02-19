Türkiye'ye 'kırılganlık' uyarısı

Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye'ye uyarı gibi bir kırılganlık analizi geldi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), oynaklığın ve yüksek faiz oranlarının küresel piyasaları çalkalaması ile gelişen ekonomilerin riskli varlıklara yönelik risk iştahı dolayısıyla yeni bir sınavla karşı karşıya kaldığını belirtti.

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Kurumun analizine göre gelişen ülkeler arasında Arjantin ve Türkiye en zayıf halkalar olarak öne çıkıyor. Robin Brooks liderliğindeki kurum analistlerinin hazırladığı raporda iki ülkenin de hızla artan cari açıkları dolayısıyla para birimlerindeki hızlı gerilemeye dikkat çekildi. Son 3 yılda Arjantin pesosunun dolar karşısında yüzde 56, Türk Lirası'nın ise yüzde 34 geriledi.

Kurumun değerlendirmesine göre Şubat ayının başında görülen hisse senetlerindeki satış dalgasında toparlanma eğilimi gözlenirken, oynaklık henüz sona ermemiş olabilir.

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