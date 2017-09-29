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Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

29.09.2017 - 11:31

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rus turistler öncülüğünde Ağustos'ta yüzde 46.4, 8 ayda yüzde 26.4 arttı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya'dan gelen turist sayısındaki yükselişin öncülüğünde Ağustos'ta yüzde 46.35, yılın sekiz ayında ise yüzde 26.41 artış gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta 4.66 milyon, sekiz aylık dönemde ise 21.98 milyon kişi oldu. Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte sert artışlar yaşanıyor. Rus ziyaretçi sayısındaki bu artışlar turizm verilerinin toparlanmasındaki de en büyük belirleyici konumunda.

Bakanlık verilerine göre; Ağustos ayında Rus ziyaretçi sayısı yüzde 670.78 artışla 805,848 kişi olurken, yılın sekiz ayında ise yüzde 891.62 artışla 3.33 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın sekiz aylık döneminde Türkiye'yi 336,165 Rus ziyaret etmişti.

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İstihdam, ödemeler dengesi ve ekonomik aktivite başta olmak üzere Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip turizm sektörü 2016 yılında güvenlik endişeleri ve Rusya ile bozulan ilişkilerden en çok etkilenen sektör olmuştu.

2014 ve 2015'te 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti. Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016'da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybedilmişti.

Uçak krizi ile geçen yıl yüzde 76.3 düşüşle 866,256 kişiye gerileyen Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.

Analistler ve sektör yetkilileri Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısının artmasının turizmdeki kayıpları önemli ölçüde telafi ettiğini ve yılın kalanında da edeceğini öngörüyor. Ancak güvenlik endişeleriyle başta Avrupa olmak üzere kişi başına milli geliri yüksek ülkelerden gelen turistlerdeki kayıp ise henüz telafi edilemedi. Bu nedenle turist sayısındaki sert artışlara karşın turizm gelirleri aynı düzeyde artmıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veriline göre, turizm gelirleri yılın ikinci çeyreğinde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8.7 artışla 5.4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısında gelirler yaklaşık 8.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.


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