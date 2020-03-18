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Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 250 milyar dolar oldu

18.03.2020 - 11:04
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 250 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ocak ayında yurt dışı varlıkları 250,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 616,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.Buna göre, ocak sonu itibarıyla geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0,7 azalışla 250,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,9 artışla 616,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ocak sonunda eksi 366,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 353 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,9 azalışla 102,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,1 artışla 96,9 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 2,6 yükselişle 48,7 milyar dolara çıktı.

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Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ocakta geçen yılın sonuna göre yüzde 9,6 artarak 182,1 milyar dolara yükseldi.

PORTFÖY YATIRIMLARI 133,3 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, ocakta 2019 sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 133,3 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,5 artışla 33,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 0,4 yükselişle 15,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,5 düşüşle 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, ocakta geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 0,7 azalarak 301 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 0,3 azalarak 34,6 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 11,5 artarak 15,2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,5 azalarak 66,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 1,2 gerileyerek 96,6 milyar dolara indi. 


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