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Türkiye'nin Otomobili'nde 'lale' detayı

25.12.2019 - 15:53
Türkiye'nin Otomobili'nde 'lale' detayı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekti.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünün yer aldığı da görüldü.

Paylaşımda ayrıca, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin" ifadeleri kullanılırken, "#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG" etiketlerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, 30 dakika içerisinde 8 bin beğeni alırken, bin 900 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı. Her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulacağı "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.


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