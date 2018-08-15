JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, "Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyede tutuldu, ekonomik baskının üç aydaki yönüne ve alınacak önlemlerin etkinliğine göre not seviyesi tekrar belirlenecek" dedi.

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

*Yatırım ortamı, Türkiye aleyhine, çok boyutlu sorunlar yumağına doğru evirilmesine dayalı olarak, Türkiye'nin ülke notu yatırım yapılabilir seviyede tutularak, not görünümü durağandan negatif seviyeye revize edildi

*Türkiye'nin dış borç ihtiyacının ve dış borç stokunun yüksek olması, FED'in politikaları, Türkiye'nin para politikalarındaki tereddütlü yaklaşımları, TL'nin gücünü bariz bir şekilde zayıflattı ve çok yönlü ekonomik bir baskı içerisine itti

*Bu baskının üç ay içerindeki yönüne ve alınacak önlemlerin etkinliğine göre not seviyesi tekrar belirlenecek

*Türkiye ve ABD'nin arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, Türkiye ekonomisine yarar sağlamayacak

*Gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret savaşları da Türkiye açısından dolar arzını ve Türkiye'nin dolara erişimini zorlaştırmaya başladı

*ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın bir an önce çözüme ulaşmaması halinde, bankacılık kesiminin tahkim edilmiş yeterli likiditesine rağmen, mevcut ekonomik döngü, Türkiye'yi mali bozulmanın içerisine çekerek genel anlamda borç ve likidite sorunlarını artıracaktır

*Yardım ve yapılandırma isteksizliği içerisinde bulunan ve ilgisiz kalan gelişmiş ülkeler, Türkiye'den başlayacak olan bir problemin, bölgesel ve küresel krize evrileceğini ivedilikle gündemlerine almalıdır

*ABD ile Türkiye arasındaki tartışmalara ve uygulanan yaptırımlara devam edilmemesi, göz yumulmaması, sadece ve sadece diplomatik hamlelere terkedilmemesi gerektiği gayet açık

*ABD ile var olan krizin çözülmesi ve yaptırımların bir an evvel kaldırılması halinde, TL üzerinde siyasi baskılardan kaynaklanmış olan erozyon hemen anında geri kazanılacak, krizin mali sektöre bulaşma etkisi zayıflayacak, TL'nin konvertibilitesi ile dalgalı kur rejiminin devamlılığı konusundaki endişeler kendiliğinden yatışacak

*Şu anda döviz piyasalarında görülen sorun ve stresin temel kaynağı, kar elde etmeye yönelik sistematik bir spekülatif saldırı veya atak değil, yatırımcıların korunma amaçlı TL'den panik halde kaçış eylemleridir

*Döviz piyasalarındaki stresin kaynağı spekülatif ataklar değil, TL'den panik halde kaçış olduğu için, önlem olarak sermaye hareketlerinin kontrol edilmesi, sabit kura geçilmesi gibi önerilerin hiç bir yararı ve geçerliliği bulunmamaktadır

*Şu andaki konjonktür içerisinde yabancı para birimleriyle borçlanan şirketlerin ödeyememe olasılıkları istatistiksel olarak yükselmiştir

*Kur zararlarının şu anda reeskont hesaplarında izlenmesi nedeniyle, işletmeler üzerinde henüz likidite baskısı yaratmamıştır

*Ancak, ilerleyen dönemlerde kur zararlarının tahakkuk ve ödeme hesaplarına aktarılması aşaması geldiğinde likidite ve ödeme sıkıntıları başlayacaktır