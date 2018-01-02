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Türkiye'nin imalat PMI'yı 4 ayın zirvesinde

02.01.2018 - 10:43

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi yurt içi ve yurt dışından artan siparişlerin desteğiyle Aralık ayında 54.9’a yükselerek dört ayın en yüksek değerini aldı.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi neredeyse yedi yılın zirvesine yükselirken, üretimin hızlanmasını da sağladı. Yükselen kur girdi maliyetlerini yükseltirken, ankete katılan şirketler girdi enflasyonunu çıktı fiyatlarına yansıttı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI Kasım ayında 52.9 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

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İhracat siparişleri Kasım'daki 51.3 seviyesinden Aralık’ta 55.7'ye yükselerek Şubat 2011’den bu yana en yüksek değeri aldı. İhracat siparişlerindeki bu artış yeni siparişler alt andeksinin de 53’ten 56’ya yükselmesini sağladı. Ankete katılan şirketler ihracat siparişlerindeki artışı artan talep ve TL’deki değer kaybına bağladı.

Üretim alt endeksi 53.6'dan 55.7'ye yükselerek üç ayın en hızlı büyümesine işaret etti. İstihdam ise Mart 2011'den bu yana en güçlü artışı kaydederek imalatçıların kapasite artırdıklarına işaret etti.

İmalat PMI yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarikçilerin teslim süreleri ve satın alım stokları alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.


Etiketler

  • imalat PMI
  • İSO
  • üretim alt endeksi
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