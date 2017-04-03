Türkiye'nin enflasyon tahminini değiştirdi

JPMorgan Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.7'den yüzde 9.2'ye yükseltti.

JP Morgan, bugün açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında Türkiye için 2017 ve 2018 sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2017 sonu için enflasyon tahminini yüzde 8,7'den 9,2'ye çıkaran JP Morgan, 2018 tahminini de yüzde 7,2'den 7,5'e yükseltti.

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Yayınladığı raporda enflasyon için devam eden yukarı yönlü risklerin enflasyon bekleyişlerini kötüleştirdiğini belirten JP Morgan, bunun orta vadeli fiyat dinamiklerine zarar vermekte olduğunu vurguladı.