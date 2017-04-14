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"Türkiye'nin ekonomik trendleri sürdürülemez"

14.04.2017 - 13:29

Goldman Sachs'tan, "Referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin cari ekonomik trendleri sürdürülemez" açıklaması yapıldı.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumdan çıkabilecek sonuçları değerlendiren Goldman Sachs, referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin cari ekonomik trendlerinin sürdürülebilir olmadığını finansal istikrarın sürdürülmesi ve enflasyonun hedef aralığa geri getirilmesi için parasal ve mali politikanın sıkılaştırılmasının gerekeceğini savundu.

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Piyasanın referandumdan 'evet' çıkması olasılığını yüzde 75 olarak gördüğünü ve buna göre pozisyon aldığını belirten Goldman Sachs, "Bir 'hayır' sonucu çıkması halinde piyasada sürpriz faktörünün ciddi şekilde büyük olacağını düşünüyoruz. 'Evet' sonucu çıkması halinde sonuç büyük ölçüde fiyatlanmış olacak" değerlendirmesini yaptı.

BusinessHT'nin haberine göre, 'Evet' sonucu çıkması halinde reaksiyonun siyasi ortamda yaşanacak değişime, politikaların gelecekte uygulanacak yönlerine bağlı olacağını belirten Goldman Sachs, 'hayır' çıkması halinde ise piyaszanın bir erken seçim olasılığın fiyatlamasını beklediklerini vurguladı.

Analistler ayrıca, "Hayır çıkması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP ve parlamento içinde desteğini arttırarak insiyatifi geri kazanmak isteyeceğini düşünüyoruz" dedi. 


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