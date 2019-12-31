‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı Sonraki Haber › Dev şirket yeniden hisse geri alımına hazırlanıyor Dev şirket yeniden hisse geri alımına hazırlanıyor

Türkiye'nin dış borç stoku açıklandı

31.12.2019 - 12:41 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin dış borç stoku açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar, net dış borç stoku 247,6 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 247,6 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,7 olarak kayıtlara geçti.

##$HABER_1459394$##

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14,4 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 643,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 15,7 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 319,6 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.743 Değişim: -0,01% Hacim : 5.200 Mio.TL Son veri saati : 13:33
Düşük 114.419 31.12.2019 Yüksek 115.312
Açılış: 115.072
5,9498 Değişim: 0,02%
Düşük 5,9419 31.12.2019 Yüksek 5,9513
Açılış: 5,9486
6,6739 Değişim: 0,12%
Düşük 6,6569 31.12.2019 Yüksek 6,6783
Açılış: 6,6657
291,45 Değişim: 0,59%
Düşük 289,62 31.12.2019 Yüksek 291,78
Açılış: 289,73
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.